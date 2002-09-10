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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Одессе: подозреваемого арестовали

Смертельное ДТП в Одессе: подозреваемого арестовалиАвария произошла в субботу вечером.

Киевский районный суд Одессы взял под стражу на 60 суток без права на залог Олега Семиренко водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 8 сентября.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области взято под стражу без права на залог 27-летнего водителя BMW", - написала она.

Как пишет местное издание Думская, сам Семиренко информацию о том, что он был пьян или принимал наркотические препараты отрицает.

"Я понимаю свою вину. Тогда ехал в районе 80-ти километров. Особенно не спешил. Ехали к девушке домой. Я на красный ни в коем случае не проехал бы. Очень сильный был удар. Я не помню момента ДТП. Я после этого не хочу садиться за руль", - сказал он на суде 10 сентября.

9 сентября в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за нарушение ч. 3 ст.286 УК Украины водителю грозит до 10 лет заключения.

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Водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции, совершил столкновение с автомобилем Skoda, а затем продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.
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 Теги: ДТП, Одесса, арест

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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