Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Одессе: подозреваемого арестовали
Авария произошла в субботу вечером.
Киевский районный суд Одессы взял под стражу на 60 суток без права на залог Олега Семиренко водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 8 сентября.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"По ходатайству прокуратуры Одесской области взято под стражу без права на залог 27-летнего водителя BMW", - написала она.
Как пишет местное издание Думская, сам Семиренко информацию о том, что он был пьян или принимал наркотические препараты отрицает.
"Я понимаю свою вину. Тогда ехал в районе 80-ти километров. Особенно не спешил. Ехали к девушке домой. Я на красный ни в коем случае не проехал бы. Очень сильный был удар. Я не помню момента ДТП. Я после этого не хочу садиться за руль", - сказал он на суде 10 сентября.
9 сентября в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за нарушение ч. 3 ст.286 УК Украины водителю грозит до 10 лет заключения.
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Водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции, совершил столкновение с автомобилем Skoda, а затем продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.
Киевский районный суд Одессы взял под стражу на 60 суток без права на залог Олега Семиренко водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 8 сентября.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"По ходатайству прокуратуры Одесской области взято под стражу без права на залог 27-летнего водителя BMW", - написала она.
Как пишет местное издание Думская, сам Семиренко информацию о том, что он был пьян или принимал наркотические препараты отрицает.
"Я понимаю свою вину. Тогда ехал в районе 80-ти километров. Особенно не спешил. Ехали к девушке домой. Я на красный ни в коем случае не проехал бы. Очень сильный был удар. Я не помню момента ДТП. Я после этого не хочу садиться за руль", - сказал он на суде 10 сентября.
9 сентября в пресс-службе прокуратуры сообщили, что за нарушение ч. 3 ст.286 УК Украины водителю грозит до 10 лет заключения.
Читайте также: Изнасилование 15-летней девочки в Киеве: подозреваемого арестовали
Водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции, совершил столкновение с автомобилем Skoda, а затем продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.
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