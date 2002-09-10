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Донбасс может остаться без воды: названа причина
Боевики прекратила всякие контакты с украинской стороной.
Боевики самопровозглашенной «ДНР» не идут на контакт с украинской стороной, а постраждает от этого гражданское население по обе линии фронта.
После смерти Александра Захарченко «власть» боевиков прекратила всякие контакты с украинской стороной о проведении и безопасности восстановительных работ на территории ОРДЛО. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Куц сообщил, что 10 сентября провел встречу со спецпредставителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдик. На встрече обсудили ряд гуманитарных вопросов, возникших на востоке Украины в результате вооруженной агрессии России. В частности, поставили вопрос пересечения КПВВ и состояния критической инфраструктуры.
По его словам, ключевая проблема, которую украинской стороне трудно решить самостоятельно, - это гарантии безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.
«Если раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК, то после выхода оттуда представителей России ключевую роль в этом вопросе стали играть международные организации, в частности, ОБСЕ. Но после смерти главаря боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратила любые контакты с этому поводу. Именно поэтому остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке посему до сих пор остановлена ДФС, где в результате непогоды на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя е нератор «, - пояснил Куц.
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Он также просил Сайдик активнее ставить вопрос доступа международных организаций в тюрьмы и других мест, где незаконно содержатся украинские граждане.
Боевики самопровозглашенной «ДНР» не идут на контакт с украинской стороной, а постраждает от этого гражданское население по обе линии фронта.
После смерти Александра Захарченко «власть» боевиков прекратила всякие контакты с украинской стороной о проведении и безопасности восстановительных работ на территории ОРДЛО. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Куц сообщил, что 10 сентября провел встречу со спецпредставителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдик. На встрече обсудили ряд гуманитарных вопросов, возникших на востоке Украины в результате вооруженной агрессии России. В частности, поставили вопрос пересечения КПВВ и состояния критической инфраструктуры.
По его словам, ключевая проблема, которую украинской стороне трудно решить самостоятельно, - это гарантии безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.
«Если раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК, то после выхода оттуда представителей России ключевую роль в этом вопросе стали играть международные организации, в частности, ОБСЕ. Но после смерти главаря боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратила любые контакты с этому поводу. Именно поэтому остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке посему до сих пор остановлена ДФС, где в результате непогоды на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя е нератор «, - пояснил Куц.
Читайте также: Названа веская причина не пить слишком много воды
Он также просил Сайдик активнее ставить вопрос доступа международных организаций в тюрьмы и других мест, где незаконно содержатся украинские граждане.
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