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Раздел: Происшествия  
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В Днепре полиция задержала известного блогера

В Днепре полиция задержала известного блогераДело закрыли в 2016 году, "но почему-то его подняли снова".

В Днепре полиция задержала блогера и писателя Валерия Ананьева для проведения следственных действий по открытому против него в 2016 году производству.

Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Во избежание домыслов, официально заявляю, что человек, который написал этот пост прекрасно знает, в связи с чем он задержан. А именно для проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 122 УК" – написала она, добавив скриншот из Twitter Ананьева, где он сообщает о своем задержании.

Ч. 2 ст. 122 УК – это средней тяжести телесное повреждение с целью запугивания потерпевшего или его родственников или принуждения к определенным действиям.

"Поясню почему сегодня. Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, такого задержание не произошло бы, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - добавила Старчевская.

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По информации журналиста местного издания Днепроград Антона Мороза, Ананьева задержали "якобы за конфликт с милицией в 2014 или за удар в лицо офицеру". Он уточняет, что дело закрыли в 2016 году, "но почему-то именно сейчас его подняли снова".
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 Теги: Днепр, блогер, задержание

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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