Раздел: Происшествия
В Днепре полиция задержала известного блогера
Дело закрыли в 2016 году, "но почему-то его подняли снова".
В Днепре полиция задержала блогера и писателя Валерия Ананьева для проведения следственных действий по открытому против него в 2016 году производству.
Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Во избежание домыслов, официально заявляю, что человек, который написал этот пост прекрасно знает, в связи с чем он задержан. А именно для проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 122 УК" – написала она, добавив скриншот из Twitter Ананьева, где он сообщает о своем задержании.
Ч. 2 ст. 122 УК – это средней тяжести телесное повреждение с целью запугивания потерпевшего или его родственников или принуждения к определенным действиям.
"Поясню почему сегодня. Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, такого задержание не произошло бы, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - добавила Старчевская.
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По информации журналиста местного издания Днепроград Антона Мороза, Ананьева задержали "якобы за конфликт с милицией в 2014 или за удар в лицо офицеру". Он уточняет, что дело закрыли в 2016 году, "но почему-то именно сейчас его подняли снова".
В Днепре полиция задержала блогера и писателя Валерия Ананьева для проведения следственных действий по открытому против него в 2016 году производству.
Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Во избежание домыслов, официально заявляю, что человек, который написал этот пост прекрасно знает, в связи с чем он задержан. А именно для проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 122 УК" – написала она, добавив скриншот из Twitter Ананьева, где он сообщает о своем задержании.
Ч. 2 ст. 122 УК – это средней тяжести телесное повреждение с целью запугивания потерпевшего или его родственников или принуждения к определенным действиям.
"Поясню почему сегодня. Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, такого задержание не произошло бы, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - добавила Старчевская.
Читайте также: В Днепре полиция задержала криминального авторитета. Видео
По информации журналиста местного издания Днепроград Антона Мороза, Ананьева задержали "якобы за конфликт с милицией в 2014 или за удар в лицо офицеру". Он уточняет, что дело закрыли в 2016 году, "но почему-то именно сейчас его подняли снова".
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