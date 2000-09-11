Раздел: Происшествия
Боевики заставляют копать окопы мирных жителей
Информацию обсуждаемую в социальных сетях.
В «ДНР» людей, которых задерживают в комендантский час, сажают в изолятор временного содержания на 15 или 30 суток, как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения, которых перед арестом привозят в больницы для освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Эту информацию, обсуждаемую в социальных сетях, «Донецким новостям» подтвердил собственный источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Уже нема, шо до утра посидел и домой пошел», – пишут в одной из групп в социальной сети. Пользователи активно обсуждают это «новшество» в «ДНР», мнения разделились: Елена: «На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть, так что в 22:50 дома нужно быть…
Мой ребенок не успел на 10 минут, возле подъезда забрали, но это было в начале лета, посидел ночь в КПЗ и отпустили, сейчас, если нет пропуска, то на 30 суток отправляют окопы рыть, город мести и т. д.»; Сергей: «Правильно, сидите дома и не высовывайтесь.
Читайте также: «Правоохранители ДНР» застрелили двух мирных жителей
Свободные гордые дончане»; Богдан: «Сажать в «обезьянник» человека на полмесяца только из за того, что он с работы домой не успел это … маразм!»;
В «ДНР» людей, которых задерживают в комендантский час, сажают в изолятор временного содержания на 15 или 30 суток, как правило, это люди в состоянии алкогольного опьянения, которых перед арестом привозят в больницы для освидетельствование на наличие алкоголя в крови.
Эту информацию, обсуждаемую в социальных сетях, «Донецким новостям» подтвердил собственный источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Уже нема, шо до утра посидел и домой пошел», – пишут в одной из групп в социальной сети. Пользователи активно обсуждают это «новшество» в «ДНР», мнения разделились: Елена: «На 30 суток сажают и отправляют окопы рыть, так что в 22:50 дома нужно быть…
Мой ребенок не успел на 10 минут, возле подъезда забрали, но это было в начале лета, посидел ночь в КПЗ и отпустили, сейчас, если нет пропуска, то на 30 суток отправляют окопы рыть, город мести и т. д.»; Сергей: «Правильно, сидите дома и не высовывайтесь.
Читайте также: «Правоохранители ДНР» застрелили двух мирных жителей
Свободные гордые дончане»; Богдан: «Сажать в «обезьянник» человека на полмесяца только из за того, что он с работы домой не успел это … маразм!»;
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