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Раздел: Происшествия  
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В Киеве иностранец за рулем Daewoo влетел в авто полицейских

В Киеве иностранец за рулем Daewoo влетел в авто полицейских Иностранец признал свою вину.

Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны, передает Хроника.инфо ос ссылкой на 24tv.ua.

Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.

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За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.

В Киеве иностранец за рулем Daewoo влетел в авто полицейских
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:30 » Автор: Анна Мартынова
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