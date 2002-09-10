В Киеве иностранец за рулем Daewoo влетел в авто полицейских

Иностранец признал свою вину.



Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны, передает



Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.



Читайте также: В Киеве закрывали метро "Дорогожичи": названа причина



За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны, передает Хроника.инфо ос ссылкой на 24tv.ua Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.



