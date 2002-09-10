Раздел: Происшествия
В Киеве иностранец за рулем Daewoo влетел в авто полицейских
Иностранец признал свою вину.
Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны, передает Хроника.инфо ос ссылкой на 24tv.ua.
Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.
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За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.
Второе ДТП с участием полиции с начала недели. Ночью в столице автомобиль на "евробляхах" влетел в машину полиции охраны, передает Хроника.инфо ос ссылкой на 24tv.ua.
Daewoo на большой скорости врезался в автомобиль правоохранителей, а тот от удара отбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.
Читайте также: В Киеве закрывали метро "Дорогожичи": названа причина
За рулем Daewoo был гражданин Ливии. Пояснил, что на мокрой дороге не справился с управлением. Свою вину признал и заявил, что готов возместить убытки.
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