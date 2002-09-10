Раздел: Происшествия
Нападение школьника на учительницу в Киеве: новые подробности
Учительница находится в тяжелом состоянии.
По факту нанесения травм 64-летней учительнице информатики в столичной школе № 94 на Печерске правоохранители начали уголовное производство по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений», передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
ЧП в школе №94 произошло во время урока информатики в 8-А классе.
«В начале урока учительница проверяла выполненное домашнее задание, которое этот ученик не сделал. За что получил «минус». Затем дети писали самостоятельную работу, за которую тот же ученик получил также «минус». После этого он бросил стул в педагога, разбил ей голову. Затем схватил ножницы и нанес несколько ударов в спину», - рассказала директор школы № 94 Виктория Кузьменко.
Сразу после инцидента в школу приехала «скорая». Потерпевшего педагога госпитализировали в 17-ю Клиническую больницу, где ее прооперировали. Состояние здоровья - тяжелое.
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Об ученике известно, что он переехал в Киев с родителями из Ивано-Франковска. 1-го сентября впервые пошел в эту школу в 8-А класс. За первую неделю обучения, за ним не было замечено никаких странностей. К слову, по словам классной руководительницы, сразу после случившегося мальчику стало плохо, ему также понадобилось медицинская помощь. А с его шокированными одноклассниками работал психолог.
По факту нанесения травм 64-летней учительнице информатики в столичной школе № 94 на Печерске правоохранители начали уголовное производство по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений», передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев.
ЧП в школе №94 произошло во время урока информатики в 8-А классе.
«В начале урока учительница проверяла выполненное домашнее задание, которое этот ученик не сделал. За что получил «минус». Затем дети писали самостоятельную работу, за которую тот же ученик получил также «минус». После этого он бросил стул в педагога, разбил ей голову. Затем схватил ножницы и нанес несколько ударов в спину», - рассказала директор школы № 94 Виктория Кузьменко.
Сразу после инцидента в школу приехала «скорая». Потерпевшего педагога госпитализировали в 17-ю Клиническую больницу, где ее прооперировали. Состояние здоровья - тяжелое.
Читайте также: Нападение на женщину в Киеве: новые подробности
Об ученике известно, что он переехал в Киев с родителями из Ивано-Франковска. 1-го сентября впервые пошел в эту школу в 8-А класс. За первую неделю обучения, за ним не было замечено никаких странностей. К слову, по словам классной руководительницы, сразу после случившегося мальчику стало плохо, ему также понадобилось медицинская помощь. А с его шокированными одноклассниками работал психолог.
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