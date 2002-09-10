Раздел: Происшествия
В Киеве ВАЗ протаранил троллейбус
Водитель пытался сбежать.
«Киев оперативный» сообщает, что в столице автомобиль ВАЗ врезался в троллейбус, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел на Чоколовском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он пытался сбежать с места ДТП, но его задержали свидетели.
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На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии уточняются.
«Киев оперативный» сообщает, что в столице автомобиль ВАЗ врезался в троллейбус, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Инцидент произошел на Чоколовском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он пытался сбежать с места ДТП, но его задержали свидетели.
Читайте также: Нападение школьника на учительницу в Киеве: новые подробности
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии уточняются.
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