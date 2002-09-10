» » В Киеве ВАЗ протаранил троллейбус
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве ВАЗ протаранил троллейбус

В Киеве ВАЗ протаранил троллейбусВодитель пытался сбежать.

«Киев оперативный» сообщает, что в столице автомобиль ВАЗ врезался в троллейбус, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Инцидент произошел на Чоколовском бульваре. В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. По словам очевидцев, водитель был сильно пьян. Он пытался сбежать с места ДТП, но его задержали свидетели.

Читайте также: Нападение школьника на учительницу в Киеве: новые подробности

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии уточняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, троллейбус

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:22 » Автор: Анна Мартынова
     387
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автомобиль протаранил ограждение В Киеве автомобиль протаранил ограждение

В аварии никто не пострадал.

В Киеве автомобиль врезался в троллейбус В Киеве автомобиль врезался в троллейбус

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

В Киеве пьяный лихач на иномарке врезался в столб и пытался сбежать В Киеве пьяный лихач на иномарке врезался в столб и пытался сбежать

Тест на драгере показал 2, 02 промилле алкоголя в крови.

ДТП в Киеве: автомобиль протаранил троллейбус ДТП в Киеве: автомобиль протаранил троллейбус

В результате аварии никто не пострадал.

Серьезное ДТП в Киеве: есть пострадавшие Серьезное ДТП в Киеве: есть пострадавшие

В Киеве троллейбус протаранил сломавшееся авто.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх