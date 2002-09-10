Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина разгуливал с гранатой
Его задержали.
Боеприпас злоумышленник носил в кармане куртки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Подозрительного мужчину правоохранители задержали на бульваре Перова. При обыске у него изъяли гранату РГД-5 и запал к ней.
Задержанным оказался ранее судимый за убийство 40-летний местный житель.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание на срок до 7 лет.
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Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина взял гранату, и с какой целью ее хранил.
Боеприпас злоумышленник носил в кармане куртки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Подозрительного мужчину правоохранители задержали на бульваре Перова. При обыске у него изъяли гранату РГД-5 и запал к ней.
Задержанным оказался ранее судимый за убийство 40-летний местный житель.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание на срок до 7 лет.
Читайте также: В Киеве автомобиль влетел в отбойник
Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина взял гранату, и с какой целью ее хранил.
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