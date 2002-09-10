» » В Киеве мужчина разгуливал с гранатой
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве мужчина разгуливал с гранатой

В Киеве мужчина разгуливал с гранатойЕго задержали.

Боеприпас злоумышленник носил в кармане куртки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Подозрительного мужчину правоохранители задержали на бульваре Перова. При обыске у него изъяли гранату РГД-5 и запал к ней.

Задержанным оказался ранее судимый за убийство 40-летний местный житель.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание на срок до 7 лет.

Читайте также: В Киеве автомобиль влетел в отбойник

Сейчас правоохранители выясняют, где мужчина взял гранату, и с какой целью ее хранил.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, граната

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:04 » Автор: Анна Мартынова
     444
     0

Похожие новости по теме

В Киеве мужчина разгуливал с гранатой в рюкзаке В Киеве мужчина разгуливал с гранатой в рюкзаке

В рюкзаке у мужчины нашли гранату и запал к ней.

В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом В Киеве пьяный разгуливал по городу с гранатой и пистолетом

Мужчине грозит до 7 лет.

В Харькове задержан боец АТО с гранатой В Харькове задержан боец АТО с гранатой

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.

В Киеве на вокзале задержали мужчину с гранатой В Киеве на вокзале задержали мужчину с гранатой

Впоследствии у него обнаружили еще один боеприпас.

Правоохранители изъяли боевую гранату у жителя Донецкой области Правоохранители изъяли боевую гранату у жителя Донецкой области

43-летний житель Донецкой области хранил у себя дома подствольную гранату.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх