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Раздел: Происшествия  
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СБУ задержала "топ-чиновник" из оккупированного Крыма

СБУ задержала "топ-чиновник" из оккупированного КрымаКизименко возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА.

Крымские управления СБУ и прокуратуры задержали Олега Кизименко, который после оккупации объявил себя "заместителем главы Севастопольской городской государственной администрации".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Следствие считает, что на этом посту он способствовал созданию оккупационных органов власти, передавал оккупантам служебную документацию, а также способствовал РФ подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко.

По сообщениям СМИ, до 2012 года Кизименко возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА. С 2012 года он был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После оккупации Крыма Россией Кизименко остался на той же должности при так называемом губернаторе Сергее Меняйло. В 2015 году он был уволен.

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3 апреля СБУ задержала гражданина Украины Сергея Осьминина, который в сентябре 2014 года был избран "депутатом" так называемого "Евпаторийского горсовета" от политической партии "Единая Россия", созданного незаконными оккупационными органами власти на территории аннексированного полуострова. Задержанному сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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 Теги: СБУ, топ-чиновник, Крым

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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