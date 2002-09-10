Раздел: Происшествия
В столичном общежитии возник пожар
Пришлось эвакуировать людей.
В общежитии на проспекте Науки, 23, в Голосеевском районе Киева произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О возгорании пожарные узнали в 09:53, уже в 10:12 пламя было локализовано и в 10:23 полностью потушено. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.
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Пожар тушили 3 машины и 15 человек личного состава. В данный момент устанавливаются причина возгорания, в пожаре никто не пострадал.
В общежитии на проспекте Науки, 23, в Голосеевском районе Киева произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
О возгорании пожарные узнали в 09:53, уже в 10:12 пламя было локализовано и в 10:23 полностью потушено. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.
Читайте также: В Киеве пройдет фестиваль, посвященный пиву
Пожар тушили 3 машины и 15 человек личного состава. В данный момент устанавливаются причина возгорания, в пожаре никто не пострадал.
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