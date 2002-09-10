» » В столичном общежитии возник пожар
Раздел: Происшествия  
0

В столичном общежитии возник пожар

В столичном общежитии возник пожарПришлось эвакуировать людей.

В общежитии на проспекте Науки, 23, в Голосеевском районе Киева произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

О возгорании пожарные узнали в 09:53, уже в 10:12 пламя было локализовано и в 10:23 полностью потушено. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.

Читайте также: В Киеве пройдет фестиваль, посвященный пиву

Пожар тушили 3 машины и 15 человек личного состава. В данный момент устанавливаются причина возгорания, в пожаре никто не пострадал.

В столичном общежитии возник пожар
В столичном общежитии возник пожар
В столичном общежитии возник пожар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
     46
     0

Похожие новости по теме

В Киеве произошел пожар в семейном общежитии В Киеве произошел пожар в семейном общежитии

Людей пришлось эвакуировать.

В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке В Киеве произошел пожар в жилой многоэтажке

ЧП случилось на улице Бориспольской.

В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке В Киеве произошел пожар в жилой пятиэтажке

Огонь разгорелся в квартире на последнем этаже.

В Киеве произошел масштабный пожар В Киеве произошел масштабный пожар

Эвакуировать пришлось 10 человек.

В Киеве в одном из зданий ГПУ произошел пожар В Киеве в одном из зданий ГПУ произошел пожар

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх