Раздел: Происшествия
В Киеве произошло массовое ДТП
Возникла большая пробка.
В среду, 12 сентября, на проспекте Лобановского в Киеве произошла серьезная авария, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На записи можно увидеть, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу несколько микроавтобусов. В результате аварии большая часть проспекта оказалась перекрыта и образовался крупный затор.
"Множество машин получили серьезные механические повреждения. Автомобили разбросало по дороге. Одно ДТП или несколько, будет известно позже. Образовалась пробка. Ждут полицию", – говорится в комментарии к видео.
Читайте также: На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере
О пострадавших пока не сообщается.
В среду, 12 сентября, на проспекте Лобановского в Киеве произошла серьезная авария, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На записи можно увидеть, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу несколько микроавтобусов. В результате аварии большая часть проспекта оказалась перекрыта и образовался крупный затор.
"Множество машин получили серьезные механические повреждения. Автомобили разбросало по дороге. Одно ДТП или несколько, будет известно позже. Образовалась пробка. Ждут полицию", – говорится в комментарии к видео.
Читайте также: На Киевщине скончалась девочка, впавшая в кому после отравления в детском лагере
О пострадавших пока не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1033
0
Также советуем посмотреть
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
- Медведчук – это «пазл»
- В Австралии чайку застукали за «шоппингом»
- Чому Україні потрібно додатково позичати кошти
- Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
- Жителей США взбудоражил голубой НЛО
- Горе, когда власть – разновидность бизнеса
- За сутки на Донбассе погиб один военный, трое ранены
- Прикольные фотки людей, которые словно прибыли из будущего
- Фотоприколы о макияже, которые развеселят многих девушек
- В Украину летит спецпредставитель США Волкер: названа причина
- Забавные фотки людей, наплевавших на все правила
- Экс-нардепа обвинили в преступлениях против нацбезопасности Украины
- Умора: гламурные «красотки», которых макияж совсем не красит
- Стало известно, когда рассмотрят поправки к Конституции
- Забавные животные, способные подарить улыбку
- Долой плохое настроение: отличные анекдоты на вторник
- В корейском зоопарке поселился «говорящий» слон
- Установлены личности 900 сепаратистов из «самообороны» Крыма
- И смех, и грех: россияне создали робота, способного отшлепать ребенка
- «Нафтогаз» получит 140 млрд гривен
Оставьте свой комментарий