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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло массовое ДТП

В Киеве произошло массовое ДТПВозникла большая пробка.

В среду, 12 сентября, на проспекте Лобановского в Киеве произошла серьезная авария, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На записи можно увидеть, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу несколько микроавтобусов. В результате аварии большая часть проспекта оказалась перекрыта и образовался крупный затор.

"Множество машин получили серьезные механические повреждения. Автомобили разбросало по дороге. Одно ДТП или несколько, будет известно позже. Образовалась пробка. Ждут полицию", – говорится в комментарии к видео.

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О пострадавших пока не сообщается.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 13:48 » Автор: Анна Мартынова
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