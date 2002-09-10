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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине пенсионера ограбили из-за водки

На Киевщине пенсионера ограбили из-за водкиПарень украл у старика пенсию.

В селе Черепинка Тетиевского района 22-летний парень ограбил пенсионера, чтобы купить водку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Установлено, что парень пришел к 74-летнему соседу попросить взаймы 50 гривен.

Пенсионер не отказал, и пошел в дом, чтобы взять деньги. Парень разбил в доме окно, схватил нож и ворвался в комнату. Угрожая ножом, злоумышленник выхватил из рук старика деньги - 1300 гривен - и скрылся. На часть украденных средств нападавший купил спиртное и сигареты. Остальную сумму потерял.

Задержали злоумышленника около водоема, где от отдыхал после распития алкоголя.

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Пока нападавший находится под стражей. Ему объявлено подозрение в совершении разбойного нападения.
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 Теги: Киевщина, ограбление

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Сегодня, 15:34 » Автор: Анна Мартынова
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