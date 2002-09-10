Раздел: Происшествия
На Киевщине пенсионера ограбили из-за водки
Парень украл у старика пенсию.
В селе Черепинка Тетиевского района 22-летний парень ограбил пенсионера, чтобы купить водку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что парень пришел к 74-летнему соседу попросить взаймы 50 гривен.
Пенсионер не отказал, и пошел в дом, чтобы взять деньги. Парень разбил в доме окно, схватил нож и ворвался в комнату. Угрожая ножом, злоумышленник выхватил из рук старика деньги - 1300 гривен - и скрылся. На часть украденных средств нападавший купил спиртное и сигареты. Остальную сумму потерял.
Задержали злоумышленника около водоема, где от отдыхал после распития алкоголя.
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Пока нападавший находится под стражей. Ему объявлено подозрение в совершении разбойного нападения.
В селе Черепинка Тетиевского района 22-летний парень ограбил пенсионера, чтобы купить водку, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Установлено, что парень пришел к 74-летнему соседу попросить взаймы 50 гривен.
Пенсионер не отказал, и пошел в дом, чтобы взять деньги. Парень разбил в доме окно, схватил нож и ворвался в комнату. Угрожая ножом, злоумышленник выхватил из рук старика деньги - 1300 гривен - и скрылся. На часть украденных средств нападавший купил спиртное и сигареты. Остальную сумму потерял.
Задержали злоумышленника около водоема, где от отдыхал после распития алкоголя.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Пока нападавший находится под стражей. Ему объявлено подозрение в совершении разбойного нападения.
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