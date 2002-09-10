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Раздел: Происшествия  
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Киевские водители устроили драку посреди дороги

Киевские водители устроили драку посреди дороги В столице произошел конфликт на дороге.

Инцидент случился на улице Александра Довженко. Чем закончился конфликт водителя Daewoo и таксиста, неизвестно.
В Шевченковском районе Киева произошла драка водителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Неадекват под наркотиками? Подрезал нашего читателя и начал теснить к обочине таксиста впереди. После этого началась драка на светофоре", - говорится в подписи к видео.

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Судя по видео, водитель автомобиля Daewoo напал на таксиста и нанес ему удар головой. В ответ его оппонент начал избивать агрессора дубинкой. После этого водитель Daewoo подбежал к автомобилю такси и сорвал с него номерные знаки.
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 Теги: Киев, водители

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Сегодня, 17:11 » Автор: Анна Мартынова
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