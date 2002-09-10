Раздел: Происшествия
В Днепре у бензовоза на ходу отказали тормоза
Бензобак был пустым.
В Днепре на улице Космической около 7:00 бензовоз, у которого отказали тормоза, наехал на пешехода.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Автомобиль совершал самовольную езду задним ходом. Так он ехал приблизительно 250 метров, потом перескочил через бордюр и продолжил движение по земле. Остановился он только, когда врезался в теплотрассу. Когда водитель вышел из автомобиля, обнаружил пешехода, который лежал на земле в сознании, однако не разговаривал", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.
Пострадавшего с травмой грудной клетки госпитализировали в городскую больницу имени Мечникова. Сам же водитель сообщил, что бензобак был пустым.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре ребенок на пешеходном переходе попал под колеса автомобиля Lada. Пострадавшего четырехлетнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в детскую больницу.
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Мы также сообщали, что в Днепропетровской области фура столкнулась с маршрутным такси – пострадали 18 человек. Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.
В Днепре на улице Космической около 7:00 бензовоз, у которого отказали тормоза, наехал на пешехода.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Автомобиль совершал самовольную езду задним ходом. Так он ехал приблизительно 250 метров, потом перескочил через бордюр и продолжил движение по земле. Остановился он только, когда врезался в теплотрассу. Когда водитель вышел из автомобиля, обнаружил пешехода, который лежал на земле в сознании, однако не разговаривал", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции Людмила Копыленко.
Пострадавшего с травмой грудной клетки госпитализировали в городскую больницу имени Мечникова. Сам же водитель сообщил, что бензобак был пустым.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре ребенок на пешеходном переходе попал под колеса автомобиля Lada. Пострадавшего четырехлетнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в детскую больницу.
Читайте также: Отказали тормоза: в Киеве грузовик вылетел на тротуар
Мы также сообщали, что в Днепропетровской области фура столкнулась с маршрутным такси – пострадали 18 человек. Всего в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.
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