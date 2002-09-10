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Раздел: Происшествия  
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Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС на Донбассе

Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС на ДонбассеБоевики обстреляли позиции ООС.

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, никто из военных не пострадал.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Днем противник открывал прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Чермалык, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Чермалык из минометов калибра 82 мм.

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В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию.
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 Теги: Боевики, ООС, Донбасс

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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