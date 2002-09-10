Раздел: Происшествия
В Киеве школьники рискнули жизнью ради экстрима
Еще одни экстремалы-зацеперы.
Несколько подростков устроили экстремальные покатушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Четверых подростков – двух парней и двух девушек – пассажиры заметили на одной из станций. Подростки, ухватившись за скобы поезда, собирались кататься с "ветерком".
Читайте также: В Киеве экстремалы рискнули жизнью ради селфи
Несколько подростков устроили экстремальные покатушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Четверых подростков – двух парней и двух девушек – пассажиры заметили на одной из станций. Подростки, ухватившись за скобы поезда, собирались кататься с "ветерком".
Читайте также: В Киеве экстремалы рискнули жизнью ради селфи
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