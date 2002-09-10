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Раздел: Происшествия  
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В Киеве школьники рискнули жизнью ради экстрима

В Киеве школьники рискнули жизнью ради экстримаЕще одни экстремалы-зацеперы.

Несколько подростков устроили экстремальные покатушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Четверых подростков – двух парней и двух девушек – пассажиры заметили на одной из станций. Подростки, ухватившись за скобы поезда, собирались кататься с "ветерком".

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 Теги: Киев, школьники

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Сегодня, 11:42 » Автор: Анна Мартынова
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