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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сотрудника НАБУ задержали в момент употребления наркотиков

В Киеве сотрудника НАБУ задержали в момент употребления наркотиков У мужчины при себе были служебные документы.

Возле моста Патона в Киеве был задержан сотрудник НАБУ. Задержание производили представители полка полиции особого назначения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Отмечается, что задержали мужчину в момент употребления наркотиков. Во время проверки установили, что сотрудника НАБУ зовут Антон. Его фамилия не сообщается.

В Киеве сотрудника НАБУ задержали в момент употребления наркотиков
В Киеве сотрудника НАБУ задержали в момент употребления наркотиков
В Киеве сотрудника НАБУ задержали в момент употребления наркотиков
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 Теги: Киев, НАБУ

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Сегодня, 13:24 » Автор: Анна Мартынова
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