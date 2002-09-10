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Раздел: Происшествия  
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В Киеве ищут родственников потерявшей память пенсионерки

В Киеве ищут родственников потерявшей память пенсионеркиКиевлян просят помочь с поисками.

Пожилую женщину, которая не помнит, откуда приехала, обнаружили в Голосеевском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Пенсионерка вспомнила только свое имя - Тамара Семеновна. Ни номеров телефонов, ни каких бы то ни было адресов она больше не может назвать. Говорит, что ей нужно в Киев.

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Женщину доставили в Государственную библиотеку Украины для юношества, расположенную на просп. Голосеевском, 122.
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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