» » На Троещине горит многоэтажка
Раздел: Происшествия  
0

На Троещине горит многоэтажка

На Троещине горит многоэтажка Пожар произошел у школы.

В высотке у школы №276 горит квартира, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Возгорание возникло в одной из квартир дома №14 по ул. Сабурова.

Читайте также: В центре Киева устроят необычный забег

Свидетели происшествия запечатлели, как из окна и балкона квартиры валят клубы черного дыма.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Троещина, многоэтажка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:21 » Автор: Анна Мартынова
     2403
     0

Похожие новости по теме

В Киеве горит квартира в многоэтажке на Оболони В Киеве горит квартира в многоэтажке на Оболони

Из квартиры вынесли парня.

В Киеве горит квартира в многоэтажке В Киеве горит квартира в многоэтажке

Информации о пострадавших пока нет, но пожар довольно сильный.

Пожар в центре Киева: погибла женщина Пожар в центре Киева: погибла женщина

Пожар возник в одной из квартир многоэтажного дома.

Масштабный пожар в Киеве: горит жилая многоэтажка Масштабный пожар в Киеве: горит жилая многоэтажка

ЧП произошло в центре столицы.

ЧП в Киеве: в центре горит дом ЧП в Киеве: в центре горит дом

Жители дома эвакуированы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх