Раздел: Происшествия
На Троещине горит многоэтажка
Пожар произошел у школы.
В высотке у школы №276 горит квартира, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Возгорание возникло в одной из квартир дома №14 по ул. Сабурова.
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Свидетели происшествия запечатлели, как из окна и балкона квартиры валят клубы черного дыма.
В высотке у школы №276 горит квартира, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Возгорание возникло в одной из квартир дома №14 по ул. Сабурова.
Читайте также: В центре Киева устроят необычный забег
Свидетели происшествия запечатлели, как из окна и балкона квартиры валят клубы черного дыма.
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