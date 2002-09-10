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Раздел: Происшествия  
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В Киеве девушка погибла, выпав из окна

В Киеве девушка погибла, выпав из окна Девушка разбилась насмерть.

ЧП случилось в Кадетском Гаю, 6, днем 13 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По предварительным данным, девушка выпала из окна 6-7 этажа.

По словам очевидцев, сначала она упала на ограждение у дома, оттуда – на припаркованный автомобиль и после на асфальт. Удар был настолько сильный, что обувь с ее ног отлетела на 20 метров. От полученных травм она скончалась мгновенно. Прибывшая бригада констатировала смерть.

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Погибшей было 15-16 лет.
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 Теги: Киев, несовершеннолетняя

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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