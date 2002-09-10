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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала несовершеннолетняя

В Киеве пропала несовершеннолетняя Киевлян просят помочь с поисками.

Подольское управление полиции объявило в розыск 15-летнюю Анастасию Сысолину, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На вид девушке 17 лет, ее рос – 168 см.

Анастасия была одета в черные джинсы и черную кофту. При себе у нее был черный портфель с надписью Vans.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Сысолину, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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