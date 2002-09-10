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В Днепре произошло массовое отравление школьников

Первыми были госпитализированы ученики младших классов.

В городе Днепре массово слегли на больничные койки ученики школы № 62. Если по состоянию на 12 сентября было известно о 16 госпитализированных, то 13 сентября в больницах было уже 17 детей. Всего из-за паники в школу не пришли более двухсот пятидесяти учеников или каждый третий учащийся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Медики говорят, что больные пребывают в состоянии средней тяжести, в реанимацию пациенты не направлялись.

Как сообщает Информатор, первыми были госпитализированы ученики младших классов. Симптомы недомогания были похожи на пищевое отравление: дети жаловались на слабость, тошноту, повышенную температуру. У одного из учеников начались галлюцинации.

Мэр Днепра дополнительно уточнил, что рассматриваются несколько версий причин заболевания. Равное право на жизнь имеют версия об отравлении и о ротавирусной инфекции. Родители пострадавших учеников прояснить ситуацию не помогли. С одной стороны, многие винят школьный пищеблок, с другой - опасные симптомы проявились еще до раздачи еды. Кроме того, в больницу попали и те дети, кто не обедал в школе.

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Исполняюющая обязанности директора школы № 62 Елена Назаренко уточнила, что единичные случаи недомогания со схожими симптомами среди учеников наблюдались еще за неделю до того, как вспышка стала массовой.
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 Теги: Днепр, отравление

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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