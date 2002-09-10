Раздел: Происшествия
В Киеве задержали псевдоминера
Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В Киеве на Подоле задержали псевдоминера финансового учреждения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Им оказался 59-летний киевлянин, который по предварительной информации является должником этого банковского учреждения.
Анонимное сообщение о заминировании банка на ул. Андреевской поступило в дежурную часть сегодня, 13 сентября, в полдень. На место прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.
На момент проверки из здания эвакуировали около 300 человек. Однако после тщательной проверки опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.
"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а затем установили место нахождения мужчины, который сделал ложное сообщение о заминировании. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в Нацполиции.
Читайте также: В Киеве задержали еще одного мужчину
Напомним, 5 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установили и задержали четырех "телефонных террористов" в различных регионах страны.
В Киеве на Подоле задержали псевдоминера финансового учреждения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Им оказался 59-летний киевлянин, который по предварительной информации является должником этого банковского учреждения.
Анонимное сообщение о заминировании банка на ул. Андреевской поступило в дежурную часть сегодня, 13 сентября, в полдень. На место прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.
На момент проверки из здания эвакуировали около 300 человек. Однако после тщательной проверки опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.
"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а затем установили место нахождения мужчины, который сделал ложное сообщение о заминировании. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в Нацполиции.
Читайте также: В Киеве задержали еще одного мужчину
Напомним, 5 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установили и задержали четырех "телефонных террористов" в различных регионах страны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
152
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки мужчин, решивших наплевать на страховку
- Дожить до пятницы: десятка отличных анекдотов
- Кличко не хочет баллотироваться в президенты
- Сеть в восторге: британец научил кота стучать в дверь
- В Украине отметили рост коррупции
- «Летающие» собаки стали героями забавного фотопроекта
- В Украине требуют прекратить поставки сырья на крымский "Титан"
- Свадебные снимки, которые будут веселить всю семейную жизнь
- Соцсети с юмором отреагировали на подозрение Омеляну
- Украинский шоумен покорил Сеть забавной пародией
- Непокаране зло завжди повертається
- Сеть заполонили мемы и шутки о новых iPhone
- 75 погибших на Донбассе украинских военных остаются неидентифицированными
- И смех, и грех: украинка пыталась провезти под юбкой 49 «айфонов»
- Про що свідчить прихід в Україну IKEA
- В Борисполе задержали боевика ИГИЛ
- Бывает ли жизнь без МВФ
- Соцсети веселятся над ажиотажем вокруг IKEA в Украине
- За год в Крыму произошло 11 арестов без оснований, - ООН
- «Клон» Путина дал новый повод для насмешек
- Роздуми про війну України з Росією
- Пристрастие к соцсетям сорвало свадьбу индийской пары
- Как «русский мир» правит бал в Москве
- Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
- Пограничный пункт пропуска в Миловом перенесли
- В каком ключе нужно строить диалог с Москвой
- Бюджета не хватило: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков
- Рыбаков предупредили о провокациях России в Азовском море
- Потрібно припинити виявляти добру волю по «Мінську»
- Праздник не прекращается: в Сети высмеяли новых «звездных» гостей боевиков
Оставьте свой комментарий