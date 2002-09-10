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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали псевдоминера

В Киеве задержали псевдоминераПравоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В Киеве на Подоле задержали псевдоминера финансового учреждения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Им оказался 59-летний киевлянин, который по предварительной информации является должником этого банковского учреждения.

Анонимное сообщение о заминировании банка на ул. Андреевской поступило в дежурную часть сегодня, 13 сентября, в полдень. На место прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

На момент проверки из здания эвакуировали около 300 человек. Однако после тщательной проверки опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.

"Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а затем установили место нахождения мужчины, который сделал ложное сообщение о заминировании. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщают в Нацполиции.

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Напомним, 5 сентября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установили и задержали четырех "телефонных террористов" в различных регионах страны.
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 Теги: Киев, минер, задержание

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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