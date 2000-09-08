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Раздел: Происшествия  
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В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход

В Киеве под колесами грузовика погиб пешеход Пешеход погиб, когда пытался перебежать шесть полос дороги

В Голосеевском районе Киева пешеход-нарушитель погиб под колесами грузовика Мерседес, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еспресо.

Предварительно, мужчина около 60 лет переходил шестиполосную проезжую часть в неразрешенном для переходе месте.

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На месте происшествия работают следователи. Личность погибшего и обстоятельства выясняют.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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