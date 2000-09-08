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Раздел: Происшествия  
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В Киеве девушка-водитель влетела в бетонное ограждение

В Киеве девушка-водитель влетела в бетонное ограждениеНа Подоле девушка-водитель пропустила поворот и поставила Subary на бок

В четверг, 13 сентября, на пересечении улиц Набережной-Крещатицкой и Нижнего Вала случилось курьезное ДТП. Девушка-водитель Subaru пропустила поворот и влетела парой колес на бетонное ограждение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария произошла около 20:30.

Как рассказала сама водитель, она замешкалась, пропустила поворот на право, но все равно, по непонятным для нее самой, причинам решила поворачивать. Машина вылетела на тротуар и правым боком заехала на бетонные блоки, которые установлены возле закрытого для прохода Рыбальского моста.

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К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На место вызвали эвакуатор, который заберёт поврежденную машину на СТО.

В Киеве девушка-водитель влетела в бетонное ограждение
В Киеве девушка-водитель влетела в бетонное ограждение

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 Теги: Киев, девушка-водитель

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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