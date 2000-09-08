Раздел: Происшествия
Под Киевом пропала несовершеннолетняя
Пропавшей 14 лет.
В розыск объявили 14-летнюю Ярославу Вовканич, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ярослава вечером 13 сентября сбежала из детской больницы в Броварах.
Рост девочки 150-155см, волосы выкрашены в светло-русый цвет.
Ярослава была одета в черно-белую спортивную кофту на молнии, зеленую футболку и черные шорты. Девочка может быть босиком.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ярославы Вовканич, просят позвонить по телефонам 097-759-43-24 или 102.
В розыск объявили 14-летнюю Ярославу Вовканич, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ярослава вечером 13 сентября сбежала из детской больницы в Броварах.
Рост девочки 150-155см, волосы выкрашены в светло-русый цвет.
Ярослава была одета в черно-белую спортивную кофту на молнии, зеленую футболку и черные шорты. Девочка может быть босиком.
Читайте также: В Киеве грузовик сбил насмерть пешехода-нарушителя
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ярославы Вовканич, просят позвонить по телефонам 097-759-43-24 или 102.
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