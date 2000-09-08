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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом пропала несовершеннолетняя

Под Киевом пропала несовершеннолетняяПропавшей 14 лет.

В розыск объявили 14-летнюю Ярославу Вовканич, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Ярослава вечером 13 сентября сбежала из детской больницы в Броварах.

Рост девочки 150-155см, волосы выкрашены в светло-русый цвет.

Ярослава была одета в черно-белую спортивную кофту на молнии, зеленую футболку и черные шорты. Девочка может быть босиком.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ярославы Вовканич, просят позвонить по телефонам 097-759-43-24 или 102.
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 09:50 » Автор: Анна Мартынова
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