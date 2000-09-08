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На Киевщине мать четырех детей задушила новорожденного

На Киевщине мать четырех детей задушила новорожденного Женщина скрывала беременность от мужа.

Жуткое происшествие случилось в Кагарлыцком районе Киевской области. Мать четырех детей родила сына, которого сразу же задушила, передает Хроника.инфо со ссылкой на Город Киев..

В Едином госреестре судебных решений говорится, что женщина боялась конфликта с мужем, а поэтому всячески скрывала от него и родственников свою беременность. Увеличение размеров живота объясняла приемом чрезмерного количества пищи.

«В феврале 2018 года, когда находилась на последней неделе беременности и почувствовала боли внизу живота, вечером приняла две ампулы медицинского препарата, который применяется в гинекологии для ускорения родов. Схватки начались в два часа ночи. Тихонько вышла из дома и под открытым навесом родила доношенного и вполне здорового мальчика. Вместо того, чтобы закутать младенца, держала почти полчаса на холоде, а потом руками схватила за шею и задушила», - говорится в сообщении.

Бездыханное тельце она положила в целлофановый пакет, обмотала скотчем и спрятала в старом шкафу, который стоял во дворе.

«После родов у женщины началось сильное кровотечение. Пришлось вызвать «скорую». Медикам изначально не призналась, что с ней происходит. Только после осмотра гинеколога стало ясно, что женщина недавно родила. Об этом факте врачи сообщили в полицию», - сообщает издание.

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Против горе-матери открыли уголовное производство. Ей грозило до пяти лет лишения свободы. При определении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемой и тот факт, что на ее иждивении находится четверо малолетних детей. Своим приговором суд лишил женщину свободы на три года с двухлетним испытательным сроком.
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 Теги: Киевщина, новорожденный

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Сегодня, 10:17 » Автор: Анна Мартынова
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