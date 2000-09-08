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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают мужчину, сбежавшего из больницы

В Киеве разыскивают мужчину, сбежавшего из больницыПропал 55-летний мужчина.

В розыск объявили 55-летнего Сергея Довгопола, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Мужчина ночью 8 сентября самовольно покинул больницу БСП на ул. Братиславской и скрылся в неизвестном направлении.

Пациент был одет в темно-серую футболку и светло-бежевые бриджи, обут в шлепанцы "кроксы" темно-синего цвета.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Довгопола, просят сообщать по телефону 063 415 56 61.

В Киеве разыскивают мужчину, сбежавшего из больницы
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 11:48 » Автор: Анна Мартынова
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