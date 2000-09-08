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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали банду автоворов

В Киеве задержали банду автоворовУ них было оружие.

В Киеве поймали преступников, которые специализируются на снятии с машин зеркал и других деталей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Вот в природе существуют Биба и Боба, а это просто - два Бобика. Они занимались тем, что в Киеве снимали зеркала и другие ценные детали из автомобилей, преимущественно марки BMW", - говорится в сообщении.

Во время задержания у них обнаружили пакеты с неизвестным веществом и незарегистрированное оружие.

"После кражи Бобик продавали "трофеи" специальной человеку. Например, такие зеркала от BMW X5 продавали по 300 гривен за пару (на АВТ Бавария они стоят по 13.800 грн за 1 шт). Бобики обещали слить эту специального человека", - говорится в посте.

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Отмечается, что машина преступников фигурирует в деле о песчаных браконьеров.

В Киеве задержали банду автоворов
В Киеве задержали банду автоворов
В Киеве задержали банду автоворов
В Киеве задержали банду автоворов
В Киеве задержали банду автоворов
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 Теги: Киев, автоворы

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Сегодня, 13:29 » Автор: Анна Мартынова
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