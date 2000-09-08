Раздел: Происшествия
В Киеве задержали банду автоворов
У них было оружие.
В Киеве поймали преступников, которые специализируются на снятии с машин зеркал и других деталей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Вот в природе существуют Биба и Боба, а это просто - два Бобика. Они занимались тем, что в Киеве снимали зеркала и другие ценные детали из автомобилей, преимущественно марки BMW", - говорится в сообщении.
Во время задержания у них обнаружили пакеты с неизвестным веществом и незарегистрированное оружие.
"После кражи Бобик продавали "трофеи" специальной человеку. Например, такие зеркала от BMW X5 продавали по 300 гривен за пару (на АВТ Бавария они стоят по 13.800 грн за 1 шт). Бобики обещали слить эту специального человека", - говорится в посте.
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Отмечается, что машина преступников фигурирует в деле о песчаных браконьеров.
В Киеве поймали преступников, которые специализируются на снятии с машин зеркал и других деталей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Вот в природе существуют Биба и Боба, а это просто - два Бобика. Они занимались тем, что в Киеве снимали зеркала и другие ценные детали из автомобилей, преимущественно марки BMW", - говорится в сообщении.
Во время задержания у них обнаружили пакеты с неизвестным веществом и незарегистрированное оружие.
"После кражи Бобик продавали "трофеи" специальной человеку. Например, такие зеркала от BMW X5 продавали по 300 гривен за пару (на АВТ Бавария они стоят по 13.800 грн за 1 шт). Бобики обещали слить эту специального человека", - говорится в посте.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Отмечается, что машина преступников фигурирует в деле о песчаных браконьеров.
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