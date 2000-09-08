Раздел: Происшествия
На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
Мужчина возмутил соцсети своими действиями.
В Вышгороде Киевской области неизвестный мужчина преследовал женщину с ребенком, занимаясь при этом онанизмом посреди улицы. Потерпевшая пыталась сбежать от преследователя, но тот гнался за ней по дворам жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.
Об этом на своей странице в Facebook написал очевидец происшествия Владислав Дулапчий. Он отметил, что спасать женщину от извращенца пришлось ее мужу.
"Вот этот прекрасный джентельмен, по его словам, приехал сегодня из Житомира за бетоном в Вышгород. Пока ожидал загрузку машины на промзоне, решил прогуляться. Гуляя по нашему прекрасному городу, он настолько расслабился и возбудился, что решил заняться онанизмом. Выбрав свою жертву, молодую мамочку с ребенком, он стал ее преследовать во дворах и хватать ее за руки и за одежду. После того, как девушка, отбежав в сторону, позвонила своему мужу, извращенец почуял опасность и решил сбежать дворами", - рассказал Дулапчий.
Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Его поймали правоохранители и члены организации "Варта Київщини".
В комментариях к посту нашлись и другие свидетели происшествия.
"Да, мы шли рядом с подругой и ребенком и видели, как мужчина убегал, а за ним муж этой девушки. Мы спросили у девушки, что случилось, она нам все рассказала и, бедная, когда говорила - аж тряслась вся. Ужас. Мы просто были в шоке, это было среди белого дня, да еще и девушка с коляской", - написала Марина Бондаренко.
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Мужчина был доставлен в отделение полиции, однако, по словам Дулапчия, ему всего лишь выписали штраф в 51 гривну.
В Вышгороде Киевской области неизвестный мужчина преследовал женщину с ребенком, занимаясь при этом онанизмом посреди улицы. Потерпевшая пыталась сбежать от преследователя, но тот гнался за ней по дворам жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.
Об этом на своей странице в Facebook написал очевидец происшествия Владислав Дулапчий. Он отметил, что спасать женщину от извращенца пришлось ее мужу.
"Вот этот прекрасный джентельмен, по его словам, приехал сегодня из Житомира за бетоном в Вышгород. Пока ожидал загрузку машины на промзоне, решил прогуляться. Гуляя по нашему прекрасному городу, он настолько расслабился и возбудился, что решил заняться онанизмом. Выбрав свою жертву, молодую мамочку с ребенком, он стал ее преследовать во дворах и хватать ее за руки и за одежду. После того, как девушка, отбежав в сторону, позвонила своему мужу, извращенец почуял опасность и решил сбежать дворами", - рассказал Дулапчий.
Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Его поймали правоохранители и члены организации "Варта Київщини".
В комментариях к посту нашлись и другие свидетели происшествия.
"Да, мы шли рядом с подругой и ребенком и видели, как мужчина убегал, а за ним муж этой девушки. Мы спросили у девушки, что случилось, она нам все рассказала и, бедная, когда говорила - аж тряслась вся. Ужас. Мы просто были в шоке, это было среди белого дня, да еще и девушка с коляской", - написала Марина Бондаренко.
Читайте также: В Киевской области мужчина погиб, заснув с зажженной сигаретой
Мужчина был доставлен в отделение полиции, однако, по словам Дулапчия, ему всего лишь выписали штраф в 51 гривну.
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