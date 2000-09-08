» » На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
Раздел: Происшествия  
0

На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком

На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенкомМужчина возмутил соцсети своими действиями.

В Вышгороде Киевской области неизвестный мужчина преследовал женщину с ребенком, занимаясь при этом онанизмом посреди улицы. Потерпевшая пыталась сбежать от преследователя, но тот гнался за ней по дворам жилых домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminal.tv.

Об этом на своей странице в Facebook написал очевидец происшествия Владислав Дулапчий. Он отметил, что спасать женщину от извращенца пришлось ее мужу.

"Вот этот прекрасный джентельмен, по его словам, приехал сегодня из Житомира за бетоном в Вышгород. Пока ожидал загрузку машины на промзоне, решил прогуляться. Гуляя по нашему прекрасному городу, он настолько расслабился и возбудился, что решил заняться онанизмом. Выбрав свою жертву, молодую мамочку с ребенком, он стал ее преследовать во дворах и хватать ее за руки и за одежду. После того, как девушка, отбежав в сторону, позвонила своему мужу, извращенец почуял опасность и решил сбежать дворами", - рассказал Дулапчий.

Однако скрыться злоумышленнику не удалось. Его поймали правоохранители и члены организации "Варта Київщини".

В комментариях к посту нашлись и другие свидетели происшествия.

"Да, мы шли рядом с подругой и ребенком и видели, как мужчина убегал, а за ним муж этой девушки. Мы спросили у девушки, что случилось, она нам все рассказала и, бедная, когда говорила - аж тряслась вся. Ужас. Мы просто были в шоке, это было среди белого дня, да еще и девушка с коляской", - написала Марина Бондаренко.

Читайте также: В Киевской области мужчина погиб, заснув с зажженной сигаретой

Мужчина был доставлен в отделение полиции, однако, по словам Дулапчия, ему всего лишь выписали штраф в 51 гривну.

На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
На Киевщине извращенец преследовал женщину с ребенком
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, извращенец

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:49 » Автор: Анна Мартынова
     91
     0

Похожие новости по теме

В Киевской области мужчина погиб, заснув с зажженной сигаретой В Киевской области мужчина погиб, заснув с зажженной сигаретой

Причиной гибели стало неосторожное курение.

В Киеве мужчина сломал ребра женщине, гулявшей с ребенком В Киеве мужчина сломал ребра женщине, гулявшей с ребенком

Мужчина украл в потерпевшей 500 грн.

В Киеве неизвестный напал с ножом на девушку с ребенком В Киеве неизвестный напал с ножом на девушку с ребенком

Девушка с ребенком убежали.

Киевлянин на веломобиле сбил женщину с ребенком Киевлянин на веломобиле сбил женщину с ребенком

Мужчина на всех парах влетел в коляску с ребенком.

На Днепропетровщине женщину с ребенком выбросили из окна На Днепропетровщине женщину с ребенком выбросили из окна

Мужчина в Днепропетровской области выбросил из окна сожительницу с 2-летним ребенком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх