Раздел: Происшествия
В Днепре из-за ямы на мосту произошло смертельное ДТП
Погибли два человека.
14 сентября на Южном мосту столкнулись микроавтобус Opel и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии два человека погибли на месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Инцидент произошел около 12:00.
Водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону ж/м Победа, угодил в яму, вследствие чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel, который ехал со стороны улицы Яснополянской. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте. Погибшие были 1992 и 1985 года рождения.
Мужчины оказались зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС. У водителя микроавтобуса травма головы. От госпитализации мужчина отказался. «Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось», - говорит водитель микроавтобуса Opel.
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Также на проезжую часть вытекло масло. Помимо этого, на Южном мосту работали несколько патрульных экипажей и «скорых». Движение в сторону Приднепровска затруднено, поэтому, по возможности, объезжайте данный участок дороги. Объезд осуществляется по встречной полосе. На месте проводятся следственные действия.
14 сентября на Южном мосту столкнулись микроавтобус Opel и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии два человека погибли на месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Инцидент произошел около 12:00.
Водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону ж/м Победа, угодил в яму, вследствие чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel, который ехал со стороны улицы Яснополянской. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте. Погибшие были 1992 и 1985 года рождения.
Мужчины оказались зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС. У водителя микроавтобуса травма головы. От госпитализации мужчина отказался. «Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось», - говорит водитель микроавтобуса Opel.
Читайте также: В центре Кременчуга взорвался автомобиль, водитель погиб
Также на проезжую часть вытекло масло. Помимо этого, на Южном мосту работали несколько патрульных экипажей и «скорых». Движение в сторону Приднепровска затруднено, поэтому, по возможности, объезжайте данный участок дороги. Объезд осуществляется по встречной полосе. На месте проводятся следственные действия.
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