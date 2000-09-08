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Раздел: Происшествия  
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В Днепре из-за ямы на мосту произошло смертельное ДТП

В Днепре из-за ямы на мосту произошло смертельное ДТППогибли два человека.

14 сентября на Южном мосту столкнулись микроавтобус Opel и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии два человека погибли на месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua

Инцидент произошел около 12:00.

Водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону ж/м Победа, угодил в яму, вследствие чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel, который ехал со стороны улицы Яснополянской. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте. Погибшие были 1992 и 1985 года рождения.

Мужчины оказались зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС. У водителя микроавтобуса травма головы. От госпитализации мужчина отказался. «Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось», - говорит водитель микроавтобуса Opel.

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Также на проезжую часть вытекло масло. Помимо этого, на Южном мосту работали несколько патрульных экипажей и «скорых». Движение в сторону Приднепровска затруднено, поэтому, по возможности, объезжайте данный участок дороги. Объезд осуществляется по встречной полосе. На месте проводятся следственные действия.

В Днепре из-за ямы на мосту произошло смертельное ДТП
В Днепре из-за ямы на мосту произошло смертельное ДТП
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 Теги: Днепр, ДТП

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Сегодня, 16:28 » Автор: Анна Мартынова
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