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Раздел: Происшествия  
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В Киеве обнаружили мужчину с передозировкой наркотиками

В Киеве обнаружили мужчину с передозировкой наркотикамиМужчину пытался сеть за руль.

Мужчину в бессознательном состоянии обнаружили посреди улицы на проспекте Победы, 113, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На место вызывали скорую, поскольку мужчина практически не дышал. Прибывшие медики привели его в чувство. Выяснилось, что такое состояние было вызвано передозировкой наркотиков.

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После того как мужчина оклемался, он достал ключи от машины и собрался уезжать. На просьбу не садиться за руль отреагировал агрессией.

В Киеве обнаружили мужчину с передозировкой наркотиками
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 Теги: Киев, наркотики

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Сегодня, 17:51 » Автор: Анна Мартынова
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