Раздел: Происшествия
В Тернополе парень выпал с шестого этажа и выжил
Известно, что юноша был в состоянии алкогольного опьянения
В Тернополе 21-летний парень выпал с шестого этажа и остался жив. Юноше повезло – он упал на крышу соседнего четырехэтажного дома. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Известно, что парень был в состоянии алкогольного опьянения и выпал с террасы (балкона) ресторана.
"14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, 2а, города Тернополь. Согласно полученной информации, гражданин 1997 года рождения, житель областного центра, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы (балкона) ресторана "На небе", расположенного на шестом этаже и упал на крышу соседнего четырехэтажного здания. Была необходима помощь спасателей", - рассказали в пресс-службе.
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Спасатели сняли молодого человека с крыши и передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался.
В Тернополе 21-летний парень выпал с шестого этажа и остался жив. Юноше повезло – он упал на крышу соседнего четырехэтажного дома. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Известно, что парень был в состоянии алкогольного опьянения и выпал с террасы (балкона) ресторана.
"14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, 2а, города Тернополь. Согласно полученной информации, гражданин 1997 года рождения, житель областного центра, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы (балкона) ресторана "На небе", расположенного на шестом этаже и упал на крышу соседнего четырехэтажного здания. Была необходима помощь спасателей", - рассказали в пресс-службе.
Читайте также: В Киеве парень выжил, рухнув с 7 этажа
Спасатели сняли молодого человека с крыши и передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался.
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