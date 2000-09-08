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В Тернополе парень выпал с шестого этажа и выжил

В Тернополе парень выпал с шестого этажа и выжилИзвестно, что юноша был в состоянии алкогольного опьянения

В Тернополе 21-летний парень выпал с шестого этажа и остался жив. Юноше повезло – он упал на крышу соседнего четырехэтажного дома. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Известно, что парень был в состоянии алкогольного опьянения и выпал с террасы (балкона) ресторана.

"14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, 2а, города Тернополь. Согласно полученной информации, гражданин 1997 года рождения, житель областного центра, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы (балкона) ресторана "На небе", расположенного на шестом этаже и упал на крышу соседнего четырехэтажного здания. Была необходима помощь спасателей", - рассказали в пресс-службе.

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Спасатели сняли молодого человека с крыши и передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался.
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 Теги: Тернополь, парень

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Сегодня, 22:31 » Автор: Татьяна Ларина
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