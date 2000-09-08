В Тернополе парень выпал с шестого этажа и выжил

Известно, что юноша был в состоянии алкогольного опьянения



В Тернополе 21-летний парень выпал с шестого этажа и остался жив. Юноше повезло – он упал на крышу соседнего четырехэтажного дома. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает



Известно, что парень был в состоянии алкогольного опьянения и выпал с террасы (балкона) ресторана.



"14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, 2а, города Тернополь. Согласно полученной информации, гражданин 1997 года рождения, житель областного центра, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы (балкона) ресторана "На небе", расположенного на шестом этаже и упал на крышу соседнего четырехэтажного здания. Была необходима помощь спасателей", - рассказали в пресс-службе.



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Спасатели сняли молодого человека с крыши и передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Тернополе 21-летний парень выпал с шестого этажа и остался жив. Юноше повезло – он упал на крышу соседнего четырехэтажного дома. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна Известно, что парень был в состоянии алкогольного опьянения и выпал с террасы (балкона) ресторана."14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, 2а, города Тернополь. Согласно полученной информации, гражданин 1997 года рождения, житель областного центра, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы (балкона) ресторана "На небе", расположенного на шестом этаже и упал на крышу соседнего четырехэтажного здания. Была необходима помощь спасателей", - рассказали в пресс-службе.Спасатели сняли молодого человека с крыши и передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался.



