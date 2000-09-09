Раздел: Происшествия
В Кременчуге прогремел взрыв, погиб мужчина
Взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic
В пятницу, 14 сентября, в Кременчуге (Полтавская область) в результате взрыва баллона с кислородом в автомобиле компании "Житлорембудсервис" погиб мужчина. Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic.
Отмечается, что 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.
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Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.
В пятницу, 14 сентября, в Кременчуге (Полтавская область) в результате взрыва баллона с кислородом в автомобиле компании "Житлорембудсервис" погиб мужчина. Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic.
Отмечается, что 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.
Читайте также: ЧП в Кременчуге: в доме прогремел взрыв
Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.
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