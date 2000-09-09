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Раздел: Происшествия  
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В Днепре произошло смертельное ДТП

В Днепре произошло смертельное ДТПВ Днепре в результате ДТП на Южном мосту погибли двое мужчин

Сегодня, 14 сентября, в 11:52 в службу спасения сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Южном мосту в городе Днепр. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Люди и события»

По указанному адресу направлено очередные отделения 19 государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей.

«В результате ДТП в одном из автомобилей погибли 2 человека - водитель 1985 года рождения и пассажир 1992 года рождения, тела которых спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля», - сообщают в ведомстве.

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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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 Теги: Днепр, ДТП

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Вчера, 23:59 » Автор: Татьяна Ларина
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