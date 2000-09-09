Раздел: Происшествия
В Днепре произошло смертельное ДТП
В Днепре в результате ДТП на Южном мосту погибли двое мужчин
Сегодня, 14 сентября, в 11:52 в службу спасения сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Южном мосту в городе Днепр. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Люди и события»
По указанному адресу направлено очередные отделения 19 государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей.
«В результате ДТП в одном из автомобилей погибли 2 человека - водитель 1985 года рождения и пассажир 1992 года рождения, тела которых спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля», - сообщают в ведомстве.
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Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Сегодня, 14 сентября, в 11:52 в службу спасения сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Южном мосту в городе Днепр. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Люди и события»
По указанному адресу направлено очередные отделения 19 государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух автомобилей.
«В результате ДТП в одном из автомобилей погибли 2 человека - водитель 1985 года рождения и пассажир 1992 года рождения, тела которых спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля», - сообщают в ведомстве.
Читайте также: Смертельное ДТП в Днепре: «Мерседес» врезался в пешеходов
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
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