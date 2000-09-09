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Раздел: Происшествия  
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В столице водитель Jaguar сбила пешехода и угрожала очевидцам

В столице водитель Jaguar сбила пешехода и угрожала очевидцамПешехода с места происшествия госпитализировали.

Женщина на Jaguar сбила пешехода и устроила скандал. Авария произошла 14 сентября на проспекте Победы. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам очевидцев, женщина за рулем автомобиля Jaguar сбила мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

У Jaguar – вмятина на лобовом стекле. Пешехода с места происшествия госпитализировали.

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Свидетели происшествия утверждают, что хозяйка Jaguar устроила скандал и угрожала очевидцам.
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 Теги: Jaguar, Киев, ДТП, скандал

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Сегодня, 09:13 » Автор: Алена Шимко
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