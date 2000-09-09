В Киеве мужчина ворвался в кафе с дымовой шашкой

Злоумышленника разозлило, что ему отказались продавать спиртное.



В субботу, 15 сентября, неадекватный мужчина разгромил кафе на улице Васильковской и бросил внутрь заведения дымовую шашку. Злоумышленника разозлило, что ему отказались продавать спиртное, передает



ЧП произошло около 03:00.



По словам владельца заведения, мужчина пришел, когда кафе уже было закрыто и потребовал, чтобы ему налили спиртного. Когда сотрудники заведения отказали ему, он разозлился и начал вести себя неадекватно. Злоумышленник схватил камень и бросил в витрину кафе, после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал припасенную дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, что это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад, по словам сотрудников, этот же мужчина уже нападал на данное кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения. Владелец заведения сказал, что злоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.



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Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В субботу, 15 сентября, неадекватный мужчина разгромил кафе на улице Васильковской и бросил внутрь заведения дымовую шашку. Злоумышленника разозлило, что ему отказались продавать спиртное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор ЧП произошло около 03:00.По словам владельца заведения, мужчина пришел, когда кафе уже было закрыто и потребовал, чтобы ему налили спиртного. Когда сотрудники заведения отказали ему, он разозлился и начал вести себя неадекватно. Злоумышленник схватил камень и бросил в витрину кафе, после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал припасенную дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и скрылся в неизвестном направлении. Примечательно, что это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад, по словам сотрудников, этот же мужчина уже нападал на данное кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения. Владелец заведения сказал, что злоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал.



