Раздел: Происшествия
На столичной Борщаговке мужчина пытался задушить девочку-подростка
Злоумышленник хотел забрать у нее мобильный телефон.
В Киеве возле жилого дома по адресу Петра Чаадаева, 3 мужчина напал на 17-летнюю девушку. Злоумышленник хотел забрать у нее мобильный телефон и начал душить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Нападение произошло в пятницу, 14 сентября, около 21:30.
По словам очевидцев, девушка говорила по мобильному телефону во дворе дома. В этот момент к ней подошел незнакомый мужчина и попытался выхватить телефон у нее из рук. Она попыталась спрятать устройство и оказать сопротивление злоумышленнику. Мужчину это только разозлило и он начал ее душить. Перепуганной девушке удалось закричать. В отместку за это мужчина ударил ее головой о стену. К счастью, на крик сбежались местные жители, которым удалось схватить злоумышленника и задержать его до приезда полиции. Сам нападавший уверял задержавших его людей, что это его девушка и они просто проводили вместе время. А когда понял, что ему не верят, начал вести себя неадекватно и кричал, что уже три раза был за решеткой и не боится «сесть» еще раз.
Читайте также: ЧП на Киевщине: мужчина пытался задушить девочку
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину и отвезли в управление для дачи показаний. Пострадавшую с сильной гематомой забрала «скорая».
В Киеве возле жилого дома по адресу Петра Чаадаева, 3 мужчина напал на 17-летнюю девушку. Злоумышленник хотел забрать у нее мобильный телефон и начал душить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Нападение произошло в пятницу, 14 сентября, около 21:30.
По словам очевидцев, девушка говорила по мобильному телефону во дворе дома. В этот момент к ней подошел незнакомый мужчина и попытался выхватить телефон у нее из рук. Она попыталась спрятать устройство и оказать сопротивление злоумышленнику. Мужчину это только разозлило и он начал ее душить. Перепуганной девушке удалось закричать. В отместку за это мужчина ударил ее головой о стену. К счастью, на крик сбежались местные жители, которым удалось схватить злоумышленника и задержать его до приезда полиции. Сам нападавший уверял задержавших его людей, что это его девушка и они просто проводили вместе время. А когда понял, что ему не верят, начал вести себя неадекватно и кричал, что уже три раза был за решеткой и не боится «сесть» еще раз.
Читайте также: ЧП на Киевщине: мужчина пытался задушить девочку
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину и отвезли в управление для дачи показаний. Пострадавшую с сильной гематомой забрала «скорая».
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