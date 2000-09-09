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Раздел: Происшествия  
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В Киеве бабушку, стрелявшую из винтовки, отпустили домой

В Киеве бабушку, стрелявшую из винтовки, отпустили домойУ пенсионерки обнаружили шарики к пневматической винтовке и помповое ружье.

Правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о хулиганстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Киевская прокуратура объявила 61-летней женщине, которая ранила девушку из травматического оружия, о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в пятницу, 14 сентября.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №1 следователями Голосеевского УП ГУ ЧП в г.Киеве сообщено о подозрении 61-летней киевлянке, которая из травматического оружия ранила 20-летнюю девушку", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца.

За совершенное преступление женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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Как сообщалось, в Голосеевском районе Киева полиция задержала 61-летнюю местную жительницу, которые выстрелила из пневматического оружия с балкона своей квартиры по сидевшим во дворе молодым людям, в результате чего 20-летняя девушка получила ранения предплечья и была доставлена в медицинское учреждение. Позже женщина призналась, что ей не понравилось поведение молодых людей.
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 Теги: Киев, бабушка, винтовка, стрельба

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Сегодня, 11:18 » Автор: Алена Шимко
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