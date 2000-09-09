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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева поймали опасного маньяка-извращенца

Возле Киева поймали опасного маньяка-извращенцаПриезжий мужчина преследовал молодую мать с ребенком.

В Вышгороде, что находится в Киевской области, полиция задержала маньяка-извращенца. Приезжий мужчина преследовал молодую мать с ребенком, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Мужчина приехал сегодня из Житомира за бетоном в Вышгород. Пока ожидал загрузку машины на промзоне, решил прогуляться. Гуляя по прекрасному городу, он сильно расслабился и возбудился, а также решил попреследовать какую-будь вышгородчанку. Выбрав свою жертву, молодую мать с ребенком, он стал ее преследовать во дворах и хватать ее за руки и одежду.

В какой-то момент девушка успела отбежать в сторону и позвонить своему супругу. Тогда извращенец «почуял опасность» и стал убегать через дворы.

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При помощи скоординированных действий ГФ «Варта Київщини» и местной полиции мужчину было задержано и доставлено в отделение для дальнейшего разбирательства.
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 Теги: маньяк, поимка, Киевская область

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Сегодня, 12:17 » Автор: Алена Шимко
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