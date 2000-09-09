Раздел: Происшествия
Внезапная неприязнь: киевлянин подкрался и избил спящую сожительницу
Он подождал, когда женщина заснет, а затем нанес ей не менее 12-ти ударов.
Деснянский районный суд Киева признал ранее неоднократно судимого киевлянина виновным в нанесении телесных повреждений сожительнице. Об этом говорится в приговоре. Размещенном в Едином реестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что 16 марта 2018 года мужчна задумал избить свою сожительницу на почве внезапно возникшей неприязни. Он подождал, когда женщина заснет, а затем подкрался и нанес ей не менее 12-ти ударов кулаками по голове и туловищу. В результате у женщины оказались сломаны ребра и разорвано одно легкое.
Читайте также: На Киевщине мужчина до смерти избил сожительницу
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 с половиной лет.
Деснянский районный суд Киева признал ранее неоднократно судимого киевлянина виновным в нанесении телесных повреждений сожительнице. Об этом говорится в приговоре. Размещенном в Едином реестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что 16 марта 2018 года мужчна задумал избить свою сожительницу на почве внезапно возникшей неприязни. Он подождал, когда женщина заснет, а затем подкрался и нанес ей не менее 12-ти ударов кулаками по голове и туловищу. В результате у женщины оказались сломаны ребра и разорвано одно легкое.
Читайте также: На Киевщине мужчина до смерти избил сожительницу
Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 с половиной лет.
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