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Раздел: Происшествия  
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Внезапная неприязнь: киевлянин подкрался и избил спящую сожительницу

Внезапная неприязнь: киевлянин подкрался и избил спящую сожительницуОн подождал, когда женщина заснет, а затем нанес ей не менее 12-ти ударов.

Деснянский районный суд Киева признал ранее неоднократно судимого киевлянина виновным в нанесении телесных повреждений сожительнице. Об этом говорится в приговоре. Размещенном в Едином реестре судебных решений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что 16 марта 2018 года мужчна задумал избить свою сожительницу на почве внезапно возникшей неприязни. Он подождал, когда женщина заснет, а затем подкрался и нанес ей не менее 12-ти ударов кулаками по голове и туловищу. В результате у женщины оказались сломаны ребра и разорвано одно легкое.

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Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 с половиной лет.
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 Теги: Киев, избиение

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Сегодня, 12:48 » Автор: Алена Шимко
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