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Раздел: Происшествия  
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В Киеве водитель, уснувший за рулем, снес остановку

В Киеве водитель, уснувший за рулем, снес остановкуВ Киеве на Столичном шоссе произошла авария.

В Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Volkswagen Golf. Водитель уснул за рулем и снес остановку общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло в пятницу, 13 сентября, около 23:50.

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По словам водителя Volkswagen, он уснул за рулем, от чего машину занесло, она вылетела на обочину и врезалась в остановку, полностью разрушив ее. Мужчина добавил, что прошлую ночь не спал но ему пришлось выехать на личном транспорте по срочным делам. К счастью, в момент аварии на остановке не было людей. Сам водитель также не пострадал, от серьезных травм его спасли вовремя сработавшие подушки безопасности. На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая».

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 Теги: Киев, ДТП, сон за рулем, остановка

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Сегодня, 13:45 » Автор: Алена Шимко
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