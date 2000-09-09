Раздел: Происшествия
В Киеве водитель, уснувший за рулем, снес остановку
В Киеве на Столичном шоссе произошла авария.
В Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Volkswagen Golf. Водитель уснул за рулем и снес остановку общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло в пятницу, 13 сентября, около 23:50.
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По словам водителя Volkswagen, он уснул за рулем, от чего машину занесло, она вылетела на обочину и врезалась в остановку, полностью разрушив ее. Мужчина добавил, что прошлую ночь не спал но ему пришлось выехать на личном транспорте по срочным делам. К счастью, в момент аварии на остановке не было людей. Сам водитель также не пострадал, от серьезных травм его спасли вовремя сработавшие подушки безопасности. На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая».
В Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Volkswagen Golf. Водитель уснул за рулем и снес остановку общественного транспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло в пятницу, 13 сентября, около 23:50.
Читайте также: Под Киевом пьяный водитель снес остановку
По словам водителя Volkswagen, он уснул за рулем, от чего машину занесло, она вылетела на обочину и врезалась в остановку, полностью разрушив ее. Мужчина добавил, что прошлую ночь не спал но ему пришлось выехать на личном транспорте по срочным делам. К счастью, в момент аварии на остановке не было людей. Сам водитель также не пострадал, от серьезных травм его спасли вовремя сработавшие подушки безопасности. На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая».
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