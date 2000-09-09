Раздел: Происшествия
В Киеве задержали россиянина с расфасованными наркотиками
У него обнаружили вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное хрустальное вещество.
В Подольском районе столицы правоохранители задержали гражданина России и изъяли у него вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное хрустальное вещество. Все это направили на экспертное исследование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении.
Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов. В присутствии понятых провели поверхностный осмотр - и у одного из них в сумке обнаружили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.
"Уже установлено, что злоумышленник - 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вида на временное место жительства не имеет", - добавил Руслан Цикалюк.
Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции задокументировала правонарушения. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Изъятое направлено на экспертное исследование. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у злоумышленника наркотики и с какой целью он их хранил.
В Подольском районе столицы правоохранители задержали гражданина России и изъяли у него вещества, похожие на амфетамин, марихуану и неизвестное хрустальное вещество. Все это направили на экспертное исследование. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полции Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Около полуночи группа быстрого реагирования на улице Братской обратила внимание на двух подозрительных лиц: мужчины, только заметили автомобиль полиции, развернулись и поспешили в противоположном направлении.
Командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк рассказал, что правоохранители сразу догнали и остановили этих пешеходов. В присутствии понятых провели поверхностный осмотр - и у одного из них в сумке обнаружили расфасованные в пакетики вещества, похожие на наркотические.
"Уже установлено, что злоумышленник - 40-летний гражданин Российской Федерации, на территории Украины проживает с 2009 года, вида на временное место жительства не имеет", - добавил Руслан Цикалюк.
Следственно-оперативная группа Подольского управления полиции задокументировала правонарушения. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Читайте также: На Одесчине задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Изъятое направлено на экспертное исследование. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у злоумышленника наркотики и с какой целью он их хранил.
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