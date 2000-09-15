Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На Киевщине девушек продавали в интимное рабство за границу

На Киевщине девушек продавали в интимное рабство за границу

Похожие новости по теме

В Одессе арестовали иностранца, продававшего украинок в интимное рабство Мошенника арестовали в международном аэропорту, когда тот пытался вывезти двух украинок в Китай.

Украинок заставляли заниматься проституцией в Испании В Испании ликвидировали организацию, которая заставляла заниматься проституцией девушек из России и с Украины.

В Киевской области задержали сутенеров Они возили проституток на трассу и вызовы.