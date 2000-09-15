Раздел: Происшествия
На Киевщине девушек продавали в интимное рабство за границу
Женщин переправляли в Польшу якобы для работы моделями.
В Киевской области двое мужчин вербовали женщин 18-30 лет для занятий проституцией за границей. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Один из злоумышленников – 41-летний харьковчанин, второй – гражданин Польши.
Женщин переправляли в Польшу якобы для работы моделями. Объявления о работе мужчины размещали в интернете. По данным полиции, женщины якобы узнавали о том, что им предлагается заниматься проституцией, только за границей.
Читайте также: В Одессе арестовали иностранца, продававшего украинок в интимное рабство
Оба злоумышленника были задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сюжет полиции смотрите здесь.
В Киевской области двое мужчин вербовали женщин 18-30 лет для занятий проституцией за границей. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Один из злоумышленников – 41-летний харьковчанин, второй – гражданин Польши.
Женщин переправляли в Польшу якобы для работы моделями. Объявления о работе мужчины размещали в интернете. По данным полиции, женщины якобы узнавали о том, что им предлагается заниматься проституцией, только за границей.
Читайте также: В Одессе арестовали иностранца, продававшего украинок в интимное рабство
Оба злоумышленника были задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сюжет полиции смотрите здесь.
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