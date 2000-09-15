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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине девушек продавали в интимное рабство за границу

На Киевщине девушек продавали в интимное рабство за границуЖенщин переправляли в Польшу якобы для работы моделями.

В Киевской области двое мужчин вербовали женщин 18-30 лет для занятий проституцией за границей. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Один из злоумышленников – 41-летний харьковчанин, второй – гражданин Польши.

Женщин переправляли в Польшу якобы для работы моделями. Объявления о работе мужчины размещали в интернете. По данным полиции, женщины якобы узнавали о том, что им предлагается заниматься проституцией, только за границей.

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Оба злоумышленника были задержаны. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сюжет полиции смотрите здесь.
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 Теги: Киевская область, интимное рабство, женщины, продажа

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Сегодня, 15:55 » Автор: Алена Шимко
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