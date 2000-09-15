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Раздел: Происшествия  
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Возле Львова женщины на иномарках устроили ДТП с пострадавшими

Возле Львова женщины на иномарках устроили ДТП с пострадавшимиАвтомобиль Renault FD столкнулся с автомобилем Hyundai.

Водителями обеих транспортных средств были женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Четыре человека пострадали в ДТП во Львовской области. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в субботу, 15 сентября.

Отмечается, что авария произошла в три часа ночи в субботу в селе Вязова Жолковского района. Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.

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В результате столкновения пострадали водители и два пассажира – 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.
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 Теги: Львовская область, ДТП

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Сегодня, 17:05 » Автор: Алена Шимко
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