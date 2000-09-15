Раздел: Происшествия
Возле Львова женщины на иномарках устроили ДТП с пострадавшими
Автомобиль Renault FD столкнулся с автомобилем Hyundai.
Водителями обеих транспортных средств были женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Четыре человека пострадали в ДТП во Львовской области. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в субботу, 15 сентября.
Отмечается, что авария произошла в три часа ночи в субботу в селе Вязова Жолковского района. Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.
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В результате столкновения пострадали водители и два пассажира – 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.
Водителями обеих транспортных средств были женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Четыре человека пострадали в ДТП во Львовской области. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в субботу, 15 сентября.
Отмечается, что авария произошла в три часа ночи в субботу в селе Вязова Жолковского района. Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.
Читайте также: В центре Львова женщины устроили потасовку. Видео
В результате столкновения пострадали водители и два пассажира – 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.
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