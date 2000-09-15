Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина разгромил кафе
В результате инцидента никто не пострадал.
В Киеве на улице Васильковской неадекватный мужчина разгромил кафе за то, что ему отказались продать алкогольные напитки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Очевидцы рассказывают, что сперва он бросил камнем в витрину, а затем взял палку и стал крушить ею мебель.
Завершилось все тем, что мужчина бросил внутрь заведения дымовую шашку. На место выезжали правоохранители, но к тому времени дебошира уже не было на месте. Личность нападавшего устанавливается.
Читайте также: В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе
Отмечается, что мужчина уже не первый раз громит данное кафе.
В Киеве на улице Васильковской неадекватный мужчина разгромил кафе за то, что ему отказались продать алкогольные напитки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Очевидцы рассказывают, что сперва он бросил камнем в витрину, а затем взял палку и стал крушить ею мебель.
Завершилось все тем, что мужчина бросил внутрь заведения дымовую шашку. На место выезжали правоохранители, но к тому времени дебошира уже не было на месте. Личность нападавшего устанавливается.
Читайте также: В Киеве мужчина с ножом ограбил кредит-кафе
Отмечается, что мужчина уже не первый раз громит данное кафе.
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