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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина разгромил кафе

В Киеве мужчина разгромил кафеВ результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве на улице Васильковской неадекватный мужчина разгромил кафе за то, что ему отказались продать алкогольные напитки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Очевидцы рассказывают, что сперва он бросил камнем в витрину, а затем взял палку и стал крушить ею мебель.

Завершилось все тем, что мужчина бросил внутрь заведения дымовую шашку. На место выезжали правоохранители, но к тому времени дебошира уже не было на месте. Личность нападавшего устанавливается.

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Отмечается, что мужчина уже не первый раз громит данное кафе.
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 Теги: Киев, кафе

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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