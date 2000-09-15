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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали злоумышленника по подозрению в избиении судьи

В Киеве задержали злоумышленника по подозрению в избиении судьиВ настоящее время охранник под стражей.

Сотрудники полиции 15 сентября провели официальное задержание мужчины, который может быть главным подозреваемым в уголовном деле по факту жестокого избиения судьи Святошинского районного суда Киева.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на oblast.online.

Задержанным оказался охранник частной автомобильной стоянки, который в момент несения службы на объекте жестоко избил судью. По словам самого потерпевшего, он заметил, что кто-то разжег костер прямо возле границы автостоянки, где было много транспорта.

Судья вышел во двор, так как его квартира расположена вблизи стоянки. После он заметил охранника, сжигающего остатки мусора. Учитывая все риски, судья сделал замечание охраннику, но тот в ответ начал колотить слугу правосудия со всей силы нанося ему удары металлическим предметом по голове.

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В настоящее время охранник под стражей, ему грозит лишение свободы за преступление против народного защитника прав человека.
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 Теги: Киев, драка, судья

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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