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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина пытался поджечь торговый прилавок

В Киеве мужчина пытался поджечь торговый прилавокЗлоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.

Сегодня ночью неадекватный мужчина разгромил ларек на улице Васильковской и бросил внутрь заведения дымовую шашку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина пришел в торговую точку, чтобы "догнаться" и повздорил с продавщицей прилавка. Однако, тот не смог предъявить документы, удостоверяющие его точный возраст.

Злоумышленника разозлило то, что ему отказались продавать спиртное. Тогда последний достал дымовую шашку и кинул ее в окно прилавка. Правоохранители отметили, что это не первый подобный случай за последнее время.

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Несколько дней назад, по словам сотрудников, этот же мужчина уже нападал на данный ларек. Тогда он также бросил камень и разбил стекло. Владелец заведения сказал, что злоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.
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 Теги: Киев, мужчина, прилавок

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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