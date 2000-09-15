Раздел: Происшествия
В Киеве ночью горела многоэтажка
Подозревают короткое замыкание.
В ночь на 16 сентября в Киеве загорелась квартира в многоэтажке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пожар возник на девятом этаже дома по адресу улица Ковпака, 3.
Предварительно установлено, что площадь пожара составила около десяти квадратных метров в квартире на шестом этаже. Спасатели вывели жильцов из квартир, которые находились выше. В момент начала возгорания в квартире находились люди, которые и вызвали пожарных.
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Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Подробности происшествия устанавливаются. Отметим, что на месте ЧП работали пожарные, а также дежурили медики и полиция.
В ночь на 16 сентября в Киеве загорелась квартира в многоэтажке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Пожар возник на девятом этаже дома по адресу улица Ковпака, 3.
Предварительно установлено, что площадь пожара составила около десяти квадратных метров в квартире на шестом этаже. Спасатели вывели жильцов из квартир, которые находились выше. В момент начала возгорания в квартире находились люди, которые и вызвали пожарных.
Читайте также: В Одессе в ДТП пострадали девять человек
Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Подробности происшествия устанавливаются. Отметим, что на месте ЧП работали пожарные, а также дежурили медики и полиция.
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