Раздел: Происшествия
На Киевщине пропала 15-летняя девушка
Она пропала в день торжества Дня города.
Согласно оперативной сводке Службы розыска детей в ГУ Нацполиции Киевской области, с 15 сентября считается пропавшей без вести 15-летняя Лилия Кириченко, жительница г.Бровары Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Родители уже успели сообщить сотрудникам полиции Киевской области о странном исчезновении своей дочери. Оперативника узнали, что Лилия 15 сентября отправилась на массовое мероприятие по факту праздника Дня города, но назад больше броварчанка уже не возвращалась. Связь с дочерью также прервана.
Оперативники обратились к общественности с просьбой повнимательнее быть в общественных местах, возможно 15-летняя Лилия находится рядом.
Приметы Лилии Кириченко: рост 160 см, волосы крашенные, темного оттенка, на вид 17 лет. В момент ухода из своего дома девушка была одета в черную футболку и джинсы голубого цвета. На ногах - ярко белые кроссовки. За плечами девушка унесла рюкзак цвета «металлик».
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Полицейские Броварского ОП ГУНП Киевской области просят всех, кто видел или знает о местонаходжении пропавшей 15-летней девушки Лилии Кириченко сообщить информацию по телефону «102».
Согласно оперативной сводке Службы розыска детей в ГУ Нацполиции Киевской области, с 15 сентября считается пропавшей без вести 15-летняя Лилия Кириченко, жительница г.Бровары Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Родители уже успели сообщить сотрудникам полиции Киевской области о странном исчезновении своей дочери. Оперативника узнали, что Лилия 15 сентября отправилась на массовое мероприятие по факту праздника Дня города, но назад больше броварчанка уже не возвращалась. Связь с дочерью также прервана.
Оперативники обратились к общественности с просьбой повнимательнее быть в общественных местах, возможно 15-летняя Лилия находится рядом.
Приметы Лилии Кириченко: рост 160 см, волосы крашенные, темного оттенка, на вид 17 лет. В момент ухода из своего дома девушка была одета в черную футболку и джинсы голубого цвета. На ногах - ярко белые кроссовки. За плечами девушка унесла рюкзак цвета «металлик».
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Полицейские Броварского ОП ГУНП Киевской области просят всех, кто видел или знает о местонаходжении пропавшей 15-летней девушки Лилии Кириченко сообщить информацию по телефону «102».
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