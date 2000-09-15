» » На Киевщине пропала 15-летняя девушка
Раздел: Происшествия  
0

На Киевщине пропала 15-летняя девушка

На Киевщине пропала 15-летняя девушкаОна пропала в день торжества Дня города.

Согласно оперативной сводке Службы розыска детей в ГУ Нацполиции Киевской области, с 15 сентября считается пропавшей без вести 15-летняя Лилия Кириченко, жительница г.Бровары Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

Родители уже успели сообщить сотрудникам полиции Киевской области о странном исчезновении своей дочери. Оперативника узнали, что Лилия 15 сентября отправилась на массовое мероприятие по факту праздника Дня города, но назад больше броварчанка уже не возвращалась. Связь с дочерью также прервана.

Оперативники обратились к общественности с просьбой повнимательнее быть в общественных местах, возможно 15-летняя Лилия находится рядом.

Приметы Лилии Кириченко: рост 160 см, волосы крашенные, темного оттенка, на вид 17 лет. В момент ухода из своего дома девушка была одета в черную футболку и джинсы голубого цвета. На ногах - ярко белые кроссовки. За плечами девушка унесла рюкзак цвета «металлик».

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Полицейские Броварского ОП ГУНП Киевской области просят всех, кто видел или знает о местонаходжении пропавшей 15-летней девушки Лилии Кириченко сообщить информацию по телефону «102».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, розыск

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Днепре пропала школьница В Днепре пропала школьница

Утром девушка ушла в школу, однако домой так и не вернулась

Под Киевом пропала без вести 16-летняя девушка Под Киевом пропала без вести 16-летняя девушка

На Киевщине пропала школьница

На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести

Правоохранители разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка из села Шевченково, Броварского района, Киевской области.

Под Киевом без вести пропала 15-летняя школьница Под Киевом без вести пропала 15-летняя школьница

Девочка пропала в Боярке.

В Ивано-Франковске пропала 15-летняя девушка В Ивано-Франковске пропала 15-летняя девушка

Девушка ушла из дома и не вернулась.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх